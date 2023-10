Raid aerei israeliani colpiscono quartier generale Hamas a Gaza

Un impianto petrolifero e' andato in fiamme in seguito agli attacchi turchi sulla provincia Siria na di Hasakeh. Le fiamme dell'incendio emergono da ...

Il ministero della Sanità palestinese a Gaza ha affermato che almeno 198 persone sono state uccise e almeno 1610 ferite nella regione, in seguito ...

I palazzi che crollano dopo i bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza . Sono alcune delle immagini choc della giornata di guerra in Medio ...

e i combattimenti proseguono incessantemente. I caccia israeliani hanno attaccato il compound militare nella casa del capo dell'intelligence di Hamas nella Striscia di Gaza . Colpiti ...In queste occasioni, Hamas ha lanciato migliaia di razzi contro Israele, che ha risposto cone terrestri contro le infrastrutture e i militanti di Hamas. Le vittime sono state soprattutto ...

Siria: 7 morti in raid aerei Damasco su regioni Aleppo e Idlib Agenzia ANSA

nelle immagini diffuse dall'esercito israeliano l'attacco notturno. Nel raid aereo distrutti 10 edifici. Combattimenti sono in corso in almeno sette zone al confine tra la Striscia di Gaza e Israele ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...