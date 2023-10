Rai | parte la corsa | una poltrona per due

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 8 ottobre 2023) In Rai va in onda “unaper due”, la classica commedia sul prossimo CdA, con protagonisti due superstar: l’Ad Roberto Sergio, una vita a cavallo tra Dc e Pd, e il Dg Giampaolo Rossi, quello che, con iperboli stokeriane, dava del Dracula a Mattarella e che oggi pare si consideri l’unico autentico vate del credo meloniano anche se in passato ha strizzato l’occhio a Forza Italia. Ma per capire il presente occorrerebbe fare un passo indietro, alla tanto vituperata Prima Repubblica, e ci ritroveremmo in un Tale e quale show. Allora si diceva che, per leggere il futuro delle alleanze politiche, bisognava tener d’occhio ciò che accadeva in Sicilia e in Rai. Certo, oggi non c’è più a Palermo un gesuita diabolico come Padre Pintacuda, soprannominato da Francesco Cossiga “Padre Barracuda“, il quale inventò la Rete di Leoluca Orlando; né in Rai ci sono più due giganti, ...