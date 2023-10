Rafforzate le misure di sicurezza Israele | paura anche a Roma

(Di domenica 8 ottobre 2023) "Ieri ho partecipato di persona al comitato per l'ordine e lacon il Prefetto e le forze di polizia cui ha preso parteil presidente della comunità ebraica di. Incontro importante non solo per esprimere la nostra solidarietà al popolo dimaper confrontarsi al fine di prendere lenecessarie per garantirea tutti i cittadini dia partire dalla comunità ebraica". Così il sindaco di, Roberto Gualtieri. "C'è un rafforzamento delle forze di, un continuo monitoraggio per poter garantire serenità. I nostri occhi sono puntati su quanto sta accadendo incon il bilancio dei morti che cresce, per i rapimenti di tante persone strappate ...

Per questo, di raccordo con le forze dell'ordine sono statetutte ledi sicurezza". Non ci sono dubbi sul nome da dare a questo efferato attacco: "È una guerra con Hamas - è la ...... sono tante le novità e i perfezionamenti in programma: un migliorato sistema di accesso e uscita dalla venue, così come il sound system ,di sicurezza , guardaroba ampliato, un ...

Israele, Gualtieri: “Rafforzate misure sicurezza e continuo ... Il Sole 24 ORE

Rafforzate misure di sicurezza a Torino dopo l’attacco a Israele: aumentata la vigilanza della sinagoga e dei… La Repubblica

In questo quadro, l'alleanza si impegna a rafforzare la partecipazione politica delle svizzere e degli svizzeri all'estero. Ciò include anche l'introduzione del voto elettronico: "Qualsiasi misura che ...Si terrà domani mattina alle 12 in Prefettura a Barletta, la riunione del comitato provinciale per l'ordine pubblico indetto in seguito agli attacchi terroristici compiuti da Hamas in Israele. (ANSA) ...