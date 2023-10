Querele temerarie e non solo Ranucci denuncia pressioni alla Rai | chi finisce nel mirino

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 ottobre 2023) Sigfridoin onda domenica. Il conduttore di Rai 3 trasloca con il suo Report e lascia il lunedì sera. "Una bella scommessa - la depoche ore prima della messa in onda -. Noi ce la metteremo tutta per non farlo rimpiangere. Certo, è un contesto completamente diverso: magari il pubblico della domenica ha un po' più voglia di rilassarsi che di affrontare l'attualità. Cercheremo di conquistare anche loro". L'obiettivo del programma, con le sue inchieste, è quello di andare oltre: "Anche la città più bella, noi la vediamo dalle grate dei tombini... Eppure lo spirito è positivo: di fronte ai problemi ci interroghiamo sulle possibili soluzioni. Questo per noi è l'essenza del servizio pubblico. E poire gli abusi dei potenti è già un modo per renderli un po' meno potenti". Ma proprio le sue inchieste hanno ...