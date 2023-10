Quanto sono social i rampolli aristocratici

Leggi su iodonna

(Di domenica 8 ottobre 2023) “Lasciami essere la tua principessa” si legge tra gli oltre 38mila commenti del post in cui si prepara un caffè in diretta video. «Sei così divertente, adesso sposami però!» intima un’altra persona. Bello, ricco, giovane. Achille di Grecia ha il nome dell’eroe dell’Iliade, la cui ira funesta è stata cantata da Omero. Achille, anzi Achileas, 23 anni compiuti lo scorso 12 agosto scorso, aspirante attore (ha recitato in ruoli minori in Beautiful e nel trascurabile film con Jennifer Lawrence, Fidanzata in affitto, n.d.r. ),è il semidio virtuale di Instagram: può contare su un relativo “esercito”on line di 437mila follower. L’aristocratico – suo padre è il principe Paolo di Grecia e la madre,laite miliardaria Marie-Chantal Miller – guida la top ten mondiale dei royal influencer. Almeno secondo una nuova ricerca basata sui dati di ...