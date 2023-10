Quando gioca Sinner gli ottavi a Shanghai e chi affronterà | possibile rivale generazionale

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023) Jannikha sconfitto l’argentino Sebastian Baez e si è qualificato aglidi finale nel Masters 1000 di. Il tennista italiano, che mercoledì pomeriggio aveva conquistato il torneo ATP 500 di Pechino dopo aver surclassato Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, è partito in sordina contro il rognoso sudamericano e ha perso il primo set, ma successivamente ha messo il turbo e ha ribaltato il confronto. L’altoatesino si è imposto con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2 e si così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della località cinese. Janniktornerà in campo martedì 10 ottobre per affrontare lo statunitense Ben Shelton, che oggi ha avuto la meglio sul russo Roman Safiullin per 3-6, 6-3, 6-4. Si tratta del primo capitolo di una sfida che potrebbe caratterizzare il prossimo ...