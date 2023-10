Leggi anche Serie A al via: super Da Silva, Bergamo batte Casalmaggiore al tie break, l'Italia fa turnover e torna alla vittoria Leggi i commenti Volley: tutte le notizie 8 ...... che mette in palio le prime carteper Parigi 2024. Ultima sfida di questo torneo per gli ... TUTTI GLI EVENTI VOLLEY,PARIGI 2024: COME FUNZIONANO PER AGGIORNARE IL LIVE FARE ...

Qualificazioni Olimpiadi 2024 - Italia-Cuba 3-1, azzurri appesi a un filo per Parigi 2024 Eurosport IT

Qualificazioni olimpiche, Italia battuta dal Brasile. Per I Giochi deve aspettare La Gazzetta dello Sport

Un set perso che fa crollare drasticamente le speranze di qualificazione olimpica attraverso questo torneo ma che, in un certo senso, scuote gli azzurri che rientrano in campo un po’ più liberi e ...L’Italia perde contro il Brasile nel torneo di qualificazione olimpica a Rio de Janeiro. La squadra di Ferdinando De Giorgi aveva l’obiettivo di vincere per avere la possibilità di partecipare alle Ol ...