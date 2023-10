Pulisic bocciò il VAR | “Bisognerebbe eliminarlo” Ora cosa ne pensa?

Leggi su napolipiu

(Di domenica 8 ottobre 2023) Christian, attaccante del Milan, aveva bocciato l’uso del VAR. Ma dopo il gol contro il Genoa, in cui il VAR lo ha assolto, la sua opinione rimarrà invariata? SERIE A – Prima del match tra Genoa e Milan, Christianaveva espresso chiaramente la sua posizione riguardo al VAR: per lui, il calcio sarebbe migliore senza. Tuttavia, la partita ha portato alla luce una situazione ironica: il gol decisivo segnato daè stato al centro di una grande polemica. Il gol, segnato con un chiaro tocco di mano, ha sollevato molte controversie. Tuttavia, l’arbitro Piccinini, dopo aver consultato il VAR, ha deciso di convalidare il gol, sostenendo che le immagini non erano chiare a sufficienza per determinare un fallo. Questo episodio ha scatenato un’ondata di polemiche e dibattiti tra appassionati e addetti ai lavori. Molti si ...