Prosecuzione Sonego-Tiafoe oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 8 ottobre 2023) Lorenzose la vedrà contro Francesnelladell’incontro di secondo turno deldi(cemento outdoor). Il torinese, dopo aver perso il primo set, ha rimesso le cose a posto vincendo il secondo e adesso guida per 2-1 nel terzo e decisivo parziale (senza break). Tra lui ed il terzo turno c’è l’imprevedibile statunitense, che ha usufruito di un bye all’esordio essendo accreditato della decima testa di serie.conduce per 2-1 nei precedenti. L’ultimo si è disputato proprio quest’anno. L’azzurro, infatti, a fine marzo ha prevalso in due set in occasione del terzo turno deldi Miami. I bookmakers, tuttavia, puntano sull’americano, che viene dato leggermente ...