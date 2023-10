(Di domenica 8 ottobre 2023) Di Agostino Forgione Ildeglia Siena, soprattutto per gliin centro, non è cosa nuova. Ricordo che quando mi trasferii qui, ormai cinque anni fa, trovare casa non era stata ...

Di Agostino Forgione Ildeglia Siena, soprattutto per gli alloggi in centro, non è cosa nuova. Ricordo che quando mi trasferii qui, ormai cinque anni fa, trovare casa non era stata affatto un' impresa ...... piano che costerebbe qualche centinaia di milioni di euro da investire innanzitutto, secondo il vicepremier, in un piano per l'edilizia pubblica, per evitare che ildel caropossa ...

Problema affitti: la soluzione è costruire alloggi universitari in periferia Globalist.it

Ape Confedilizia, «Assurdo considerare gli affitti brevi un problema» Bizjournal.it - Liguria

Tra le varie soluzioni per fronteggiare i fitti a lungo termine, originata dalla riconversione degli immobili in strutture ricettive, una è quella di costruire alloggi in periferia. Ma è una soluzione ...Quali sono le novità annunciate del Piano Casa del governo Meloni oltre a nuovo condono edilizio e riforma del catasto: i chiarimenti sui contenuti, i nuovi annunci di Salvini e quando potrebbe arriva ...