Primo bacio tra i due concorrenti al GF | scoppia l’amore | la reazione nella Casa

Leggi su tvzap

(Di domenica 8 ottobre 2023) News TV. A quasi un mese dall’inizio del Grande Fratello, into. Duesi sono lasciati andare ad un tenero. Non ci è voluto molto per capire che tra i due stava nascendo un feeling speciale, e ieri pomeriggio è arrivato il, che non è passato inosservato al resto dei coinquilini. Leggi anche: “Grande Fratello”, Beatrice Luzzi smaschera Alfonso Signorini: cosa sta succedendo Leggi anche: “Grande Fratello” 2023, il riassunto della settima puntata: chi è stato eliminatotra i dueal GF Ildel Grande Fratello è stato dato ...