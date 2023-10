Primavera 1 TIM | Milan-Atalanta 3-1 | altra vittoria convincente | LIVE News

Per quanto riguarda la formazione, la Roma è uscita sconfitta contro il Sassuolo per 3 - ... "Il nuovo sponsor non mette in pericolo il progetto" Guarda su DAZN tutta la Serie Ae tanto ...Riparte con un buon punto la Sampdoria di Sassarini che, dopo lo stop in casa della Roma, ferma la capolista Inter al '3 Campanili' di Bogliasco nella 6.a giornata del. Dopo un primo tempo equilibrato, in cui i blucerchiati riescono a rispondere colpo su colpo ai nerazzurri, è Polli al 18 della ripresa a rompere gli equilibri, portandoci in vantaggio.

Primavera 1 TIM, Milan-Atalanta 0-1: rossoneri in cerca di spazi | LIVE News Pianeta Milan

LIVE PRIMAVERA - Lazio - Juventus: le formazioni ufficiali La Lazio Siamo Noi

Primavera 1 TIM - 6ª giornata Domenica 8 ottobre 2023, ore 13:00 Campo Mirko Fersini - Centro Sportivo di Formello (RM) LAZIO – Magro; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; ...Primavera 1 TIM - 6ª giornata Domenica 8 ottobre 2023, ore 13:00 Campo Mirko Fersini - Centro Sportivo di Formello (RM) LAZIO (4-3-3) – Magro; Bedini, Dutu, Ruggeri, ...