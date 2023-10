Primavalle Sorpresi a rubare in appartamento | 2 arresti

(Di domenica 8 ottobre 2023) Due cileni sono stati arrestati a Roma perche’in un’abitazione in via dell’Assunzione, nel quartiere dia Roma. Ieri sera alcuni residenti del condominio, allarmati da rumori sospetti in undello stabile, hanno allertato il 112. Giunti sul posto i carabinieri sono intervenuti, notando subito la forzatura della serranda dell’abitazione. Entrati nell’i militari hanno sorpreso i due uomini mentre facevano razzia di oggetti preziosi e orologi. Uno dei due ha opposto resistenza minacciando i carabinieri con un grosso cacciavite ma e’ stato disarmato e bloccato insieme al complice. I due, senza fissa dimora e con precedenti, sono stati arrestati. Sequestrato uno zaino pieno di arnesi da scasso e recuperata la refurtiva, che sara’ riconsegnata al ...

Le bande di latinos, quelle esperte dei furti in appartamenti a Roma, non si fermano. Due cileni di 39 e 35 anni sono statida alcuni residenti di un condominio di, mentre saccheggiavano un casa in una palazzina in via dell'Assunzione. I rumori dei due hanno attirato l'attenzione dei condomini che hanno ...Sono stati gli investigatori del Distrettoad arrestare, a seguito di una serrata attività investigativa, i 3 cittadini italianiin flagranza di reato. Nell'occasione i poliziotti ...

Due cileni sono stati arrestati a Roma perche' sorpresi a rubare in un'abitazione in via dell'Assunzione, nel quartiere di Primavalle a Roma. Ieri sera ...A dare l'allarme, questa volta nella zona di Primavalle, sono stati i residenti. I carabinieri hanno arrestato due cileni ...