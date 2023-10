Presentato nella Città Bruzia il Libro-Ricerca di Wanda Lombardi  “Castelli e Torri “- Patrimonio della Provincia di  Cosenza Guida ad un autentico Giacimento storico-architettonico-monumentale da valorizzare

(Di domenica 8 ottobre 2023) (Secondo il Prof. Bufalo dell’ UNICAL rivisitare questi luoghi ha un senso solo se non siano considerati alla stregua di reperti fossili o resti archeologici, da osservare con distacco, da spolverare e da riporre poi in una teca o in un museo…). La Copertina del:“” diLombardi. Presso la Sala degli Stemmidi, che ha assicurato il patrocinio, ha avuto positivo riscontro di pubblico e la giusta eco la presentazione deldi(autricepubblicazione e Vice Presidente dell’ANDE –), dal titolo: “”- ...

... guidabili con patente A1, Kawasaki haquella la prima moto ibrida al mondo prodotta in ... Su Macitynet trovate tutte le notizie su auto e mobilitànostra sezione ViaggiareSmart. ...... al via il progetto di AMIU: 'Disabilità visiva e raccolta differenziata' Posted on 28 Settembre 2023 28 Settembre 2023 Author Redazione È statoSala Giunta Nuova di Palazzo Tursi il ...

Milano Digital Week. Dai droidi in piazza Scala a “Data Driven City ... Comune di Milano

Presentato il piano pastorale della diocesi – DIOCESI DI ROMA DIOCESI DI ROMA

Esperti a confronto sulla formazione pastorale. Bordeyne: non tutti gli studi di genere si oppongono alla tradizione cristiana. Il tema Lgbtq all’ordine del giorno anche del Sinodo ...Ad Amici 23, Angelina Mango ha presentato il suo nuovo singolo: ecco un video in cui lei e Giulia Stabile ballano per provare la coreografia.