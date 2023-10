Poteri di guerra a Netanyahu Telefonata della Meloni | “Siamo al fianco del popolo d’Israele”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 8 ottobre 2023) Il bilancio si fa sempre più drammatico, ora dopo ora. Secondo i media israeliani sarebbero 600 i morti israeliani per l’attacco di Hamas, secondo il drammatico bilancio aggiornato da Haaretz. Sono inoltre oltre duemila le persone rimaste ferite e che risultano ricoverate in ospedale. Di questi, 20 sono in condizioni critiche e 330 sono feriti gravemente: 750, invece, gli israeliani che risultano ancora dispersi dopo l’attacco. Molti, tra cui anche donne e bambini, sarebbero stati rapiti dai miliziani. Sull’altro fronte, dopo una prima reazione di Israele con bombardamenti su Gaza, sono invece 370 i palestinesi uccisi. Un bagno di sangue che fa escludere qualsiasi ipotesi di dialogo tra Tel Aviv e i vertici dell’organizzazione terroristica palestinese, anzi, la controffensiva potrebbe essere durissima da parte di Israele. Latra il premier ...