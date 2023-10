Poteri di comando per la guerra a Netanyahu 600 morti per l' attacco di Hamas | La diretta

Ore 13.19 - Netanyahu assumediper la guerra Ore 13.04 - Bilancio si aggrava, 400 morti per attacco Hamas Il bilancio delle vittime israeliane dopo l'attacco di Hamas sale alla ...... conal limite del magico, che non sapeva nemmeno giocare a football finché non gliel'hanno ... Per Alien³ , nel 1992, ildelle operazioni è stato invece affidato al regista David Fincher: ...

A 500 gli israeliani uccisi, a cento i rapiti. Si combatte ancora Avvenire

"Cellule dormienti" di Hamas pronte a intervenire, Israele schiera i ... ilGiornale.it

BELLUNO - Mancano all'appello decine di vigili del fuoco bellunesi, pari al 33,3% dei capisquadra e capireparto, al 15% dei vigili, al 26,3% del personale del ruolo tecnico-professionale.