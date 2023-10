Portofino | Bill Gates compra il Castello per farne un super albergo | ma il fondatore di Microsoft smentisce

Villa San Giorgio si affaccia sul mare die sarebbe la dimora da sogno di chiunque. Facile pensare cheGates sia stato tentato dal tenerla per sé per eventuali viaggi in Italia. Se ......il castello di San Giorgio e vuole farne un hotel di lusso Anche aGates piace la dolce vita italiana, e per godersela a pieno si è pure comprato il noto castello di San Giorgio a: ...

Bill Gates acquista il “Castello” di Portofino, il sindaco lo avverte: “Non può trasformarlo… Il Fatto Quotidiano

Bill Gates compra il Castello di Portofino per oltre 50 milioni di euro: potrebbe diventare un nuovo hotel di lusso Gambero Rosso

Bill Gates ha comprato il Castello di Portofino e scopre la burocrazia italiana: il sindaco cancella il suo sogno imprenditoriale ...Diffusa una nota dalla società Cascade con sede a Kirkland (Seattle), il cui controllo è di Mr. Bill Gates e che detiene il pacchetto di maggioranza della società Four Season che ha comunicato “l’estr ...