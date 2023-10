Pink | le sue peggiori canzoni | e le migliori | secondo lei

Leggi su cultweb

(Di domenica 8 ottobre 2023)ha dichiarato quali,lei, siano le suee le sue; la famosa cantante pop, durante un’intervista rilasciata al Los Angeles Times, rispondendo a una precisa domanda del giornalista, ha indicato quali dei suoi pezzi salverebbe, e quali invece, vorrebbe dimenticare; nel gruppo dellemai interpretate troviamo “True Love” e “We’ve Got Scurvy”, mentre i pezzi ricordati con più affetto sono “Get The Party Started” e “So What”. Parlando di “True Love”, interpretata in coppia con Lily Allen, la cantante spiega perché ha deciso di etichettarla negativamente; il brano, infatti è un tormentato atto d’accusa verso il marito, il campione di motocross Carey Hart: “Dibrutte ne ho fatte tante, ma la ...