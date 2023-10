Pescatrice cattura un tonno da 100 chili e uno squalo bianco sbuca fuori all’improvviso dall’acqua | “C’era sangue ovunque” – VIDEO

(Di domenica 8 ottobre 2023) Isabella Sesto, una coraggiosadi Melbourne, Australia, è diventata protagonista di un incontro unico durante una battuta di pesca al largo di Capo Jaffa sulla costa sud-est dell’Australia. Il suo obiettivo era tirare su un gigantescorosso da oltre 100, ma ciò che ha reso questa esperienza davvero straordinaria è stata la presenza di un enorme, che ha trasformato questain una lotta epica tra predatori marini. Ildella lotta è stato condiviso da Isabella stessa sul suo account Instagram ed è diventato rapidamente virale,ndo l’attenzione di spettatori affascinati da questa impresa incredibile. Per ben 90 minuti, Isabella e il suo equipaggio hanno lottato strenuamente per tirare su il massiccio ...

Pescatrice cattura un tonno da 100 chili e uno squalo bianco sbuca fuori all’improvviso… Il Fatto Quotidiano

Squalo bianco attacca la barca della pescatrice che ha appena preso un tonno da 100 chili: «C'era sangue ovunq corriereadriatico.it

Camogli – La tonnarella riaprirà la prossima primavera, anche se a gestirla non sarà più la vecchia cooperativa, che ha chiuso i battenti insieme ai negozi di Camogli e di Recco a inizio 2023. Ne è co ...Riunione delle commissioni conciliari, gli assessori hanno assicurato interventi per dieci milioni per i pescatori ...