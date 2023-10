Pesanti accuse a Elodie | duro attacco della cantante

Leggi su rompipallone

(Di domenica 8 ottobre 2023) In molti lo hanno interpretato come undiretto a, che nei giorni scorsi si è resa protagonista di un discorso sul temaviolenza sulle donne che ha fatto il giro del web: l’arriva dalla, com’è ormai d’abitudine, fa parlare di sé. L’artista romana ha pubblicato il nuovo EP di sette singoli (che comprende anche “A fari spenti”, già uscito nelle scorse settimane, ndr) e per l’occasione ha presentato la sua nuova opera nel suo primo clubtape “Red Light”, dove ha tenuto un discorso dai temi delicati e dalle parole forti. Nel dettaglio, laha spiegato la scelta di mettere a nudo il proprio corpo come un messaggio dal forte valore simbolico, definendo i suoi scatti senza veli come un “manifesto politico” del suo essere ...