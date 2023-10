Perché Hamas attacca Israele

(Di domenica 8 ottobre 2023) Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha affermato che il suo Paese si sta “imbarcando in una guerra lunga e difficile“, imposta dal movimento palestinese, che ha compiuto un attacco senza precedenti in territorio israeliano. Al momento sono morti almeno 300 israeliani e 232 palestinesi mentre i feriti solo più di 1500. In un messaggio pubblicato sul suo account X, Netanyahu ha affermato che la guerra “ci è stata imposta da un attacco omicida di“. La prima fase della guerra, scrive Netanyahu, prevede la “distruzione della maggior parte delle forze nemiche” che si sono infiltrate ine hanno ucciso civili e soldati.ha anche lanciato un’offensiva a Gaza “e continuerà senza esitazione e senza tregua, fino al raggiungimento degli obiettivi”, ha aggiunto. “Il bilancio delle vittime del ...

L'hanno chiamata " Diluvio Al-Aqsa", ed è l'operazione targata Hamas con la quale stamattina Israele si è risvegliata invasa, via terra e via aria, ...

Vocabolario a parte, l'interrogativo è "adesso". Non c'è il minimo dubbio sulla volontà didi far guerra a Israele, come non c'è sull'impossibilità perdi vincerla. Da quasi vent'...non è storicamente vicino all'Iran ma viviamo una fase in cui si saldano elementi comuni. La reazione israeliana sarà molto dura'. E a proposito di Ucraina , Crosetto ha detto che 'Il sostegno ...

Massiccio attacco di Hamas contro Israele: migliaia di missili lanciati da Gaza e irruzioni militari - Israele: Hezbollah rivendica colpi di mortaio dal Libano - Israele: Hezbollah rivendica colpi di mortaio dal Libano RaiNews