Per il Cnel i contratti sono equi? C’è una bella differenza tra i giovani e gli assunti trent’anni fa

(Di domenica 8 ottobre 2023) di Marco Biagiotti Dopo la relazione del, presieduto dall’immarcescibile Brunetta, col quale si è chiuso al salario minimo con l’affermazione che inazionalipiù che, bisogna fare una riflessione su quanto sta accadendo in questi anni, che definisco di transizione da un contratto equo ed uno povero. Oggi, in una qualsiasi azienda, convivono lavoratori che si avvicinano alla pensione,condi più difa, e lavoratori neocon i nuovi. I primi percepiscono stipendi decorosi che nascono da una contrattazione fatta in anni in cui il sindacato, i lavoratori avevano ancora un peso ed una valenza sociale che li metteva nella posizione di avere una capacità contrattuale molto ...