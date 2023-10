Pd | Gori | “A Bergamo non si vince senza il voto del mondo civico”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 8 ottobre 2023). Sul paco del congresso provinciale del Partito Democratico, il sindaco Giorgiopunta l’attenzione sulla centralità del ruolo delle elezioni 2024 che riguarderanno il capoluogo: “La scelta di un candidato unico, come nel caso di Gabriele Giudici, e quindi della carica del segretario provinciale, non è la rinuncia a confrontarci, non è la rinuncia al dibattito, ma abbiamo privilegiato la vicinanza. È stato possibile perché abbiamo trovato le persone giuste e diversi contributi anche nelle segreterie. Quello che ci aspetta è un periodo intenso e importante. Le elezioni in città mi stanno molto a cuore, non dobbiamo solore. La politica e la visione di partito sono strumenti. Dobbiamo continuare a fare le cose. Abbiamo avuto la possibilità di far fare un salto alla città, di renderla più autorevole anche a livello ...