Pd | Giudici | “No a divisioni interne | anche quando si parla del candidato di Bergamo”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 8 ottobre 2023). Parola a Gabriele, nuovo segretario provinciale, e a Alessandro de Bernardis, neo eletto segretario cittadino. Così il successore di Davide Casati: “I nostri elettori si aspettano che continuiamo ad Amministrare bene nei Comuni in cui governiamo, attendono un’opposizione dura a questo Governo e a questa Giunta Regionale, ed auspicano che lo facciamo nel modo che compete ad una sinistra riformista che sia finalizzata al governo dei territori. E noi lo faremo dicendo tutti i no che servono ma avanzando controproposte concrete che preparano un’alternativa seria persi andrà alle urne. Proposte chiare, condivisibili e partecipate, dicendo chiaramente chi vogliamo rappresentare, perché e per fare cosa. La nostra missione è quella di garantire che nessuno venga lasciato indietro, che ciascun cittadino abbia la ...