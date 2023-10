“Patetici” Musumeci zittisce l' Anm per l' assurda richiesta di privacy per Apostolico

Leggi su iltempo

(Di domenica 8 ottobre 2023) Non si sgonfia il caso della giudice Iolanda, che ha deciso di andare contro il decreto del governo sui migranti in una sentenza sull'espulsione di un tunisino. Il ministro della Protezione civile Nellone ha parlato a margine della convention di Fratelli d'Italia a Brucoli (provincia di Siracusa): “Mi richiamo alle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ogni volta che incontra i magistrati richiama ognuno alla sobrietà del proprio compito e della propria condotta. Se un uomo politico passeggia in paese a braccetto con un mafioso non commette un reato, ma certamente proietta un immagine negativa della buona politica. Bene, se un magistrato partecipa ad una manifestazione di parte, con tante bandiere di parte, in un corteo in cui si dice ‘assassino' al poliziotto, io mi chiedo, all'indomani, quando il ...