Pastorie – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 8 ottobre 2023)Via Pesaro, 40 – 00176Telefono: 393/9558235 Sito Internet: www..it Tipologia: abruzzese Prezzi: antipasti 7/15€, primi 12,50/13,50€, secondi 12,50/22€, arrosticini 1,40€ cad. (min. 5 pz), contorni 4,50/7€, dolci 6/7€ Chiusura: Lunedì, Domenica sera e gli altri giorni a pranzo OFFERTA Di ristoranti abruzzesi ace ne sono una miriade, spesso di livello qualitativo appena sufficiente e con una cucina genuina e di sostanza.è una delle ultime aperture in zona Pigneto, ma per fortuna si differenzia dagli altri per via del chiaro focus sulla tradizione culinaria dei pastori, con ricette povere ma esaltate al massimo con ottime esecuzioni. L’amore per questo territorio traspare anche dalla minuziosa ricerca delle materie prime, che sono interessanti e di primissima ...