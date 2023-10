Parolo | «Inter o Milan? Occhio alla Juventus Zirkzee gol al 70%»

Leggi su inter-news

(Di domenica 8 ottobre 2023)mette anche lafra le pretendenti al titolo in Serie A, conche non riescono a staccare i bianconeri in classifica. Durante Players Only su DAZN, l’ex difensore valuta anche il gol diieri. L’ERRORE – Marcoanalizza il 2-2 di-Bologna: «Su questo gol io metto 70% Joshuae 30% la difesa dell’, che fa un grandissimo errore. Però lui ha la freddezza di leggere la situazione da grande giocatore: un altro attaccante di una squadra di metà classifica del nostro campionato non fa quella giocata. Io sfido chiunque, su questa p, a nonrgarla». CHI IN TESTA? –guarda il calendario dopo la sosta: «A fine ottobre, se la ...