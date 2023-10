Papa Francesco | “Armi e attacchi si fermino | per favore Terrorismo e guerra non portano soluzioni | ma solo morte”

(Di domenica 8 ottobre 2023) “si, pernon, ma. Si comprenda chesofferenza per tanti innocenti. Ogniè una sconfitta”. Lo ha detto, parlando a braccio, al termine dell’Angelus, in piazza San Pietro, a proposito degli ultimi eventi in Medioriente. “Seguo con apprensione quanto sta avvenendo in Israele, dove la violenza è esplosa ancora più velocemente provocando centinaia di morti e feriti – ha aggiunto il Pontefice – Esprimo la mia vicinanza alle famiglie delle vittime, prego per loro e per tutti coloro che stanno vivendo ore di terrore e di ...

Cosìal termine dell'Angelus è intervenuto su quanto sta accadendo in Medio Oriente. "Seguo con apprensione quanto sta avvenendo in Israele, dove la violenza è esplosa ancora più ...Cosìdopo l'Angelus in piazza San Pietro rivolgendosi alla folla. . - Foto: Agenzia Fotogramma - ads/r 08 - Ott - 23 13:40 Condividi questo articolo: Sponsor

Israele ha chiesto all'Egitto di aiutarlo con una mediazione per il rilascio degli israeliani tenuti in ostaggio da Hamas, secondo quanto scrive il Wall Street Jouurnal. Secondo un rapporto non uffici ...Papa Francesco prega per la fine delle ostilità tra Israele e Hamas, ricordando che "il terrorismo e la violenza non portano a nessuna soluzione" ...