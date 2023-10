Paolo interessato a Letizia al Grande Fratello | come ha reagito la gieffina

Leggi su 361magazine

(Di domenica 8 ottobre 2023)Masella puntaPetris nella casa delhalei quando ha scoperto tutto Sopra la Casa delha iniziato ad aleggiare l’amore. Prima il triangolo tra Vittorio, Heidi e Anita, poi Garibaldi e Beatrice Luzzi sempre più vicini. Adesso anche l’amicizia traMasella ePetris sembra giunta a un punto di svolta nella Casa. Garibaldi ha deciso di vuotare il sacco, rivelando al’interesse di. Ma per la giovanenon si è trattato di una novità: “Sì me lo state dicendo tutti che lui ha un interesse e che gli piaccio. – le parole riportate da Biccy.it – Io non lo so, devo dire che non me l’ha ...