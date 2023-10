Paolo Emilio Russo | la proposta del deputato di Forza Italia | 3 maggio la giornata per i giornalisti uccisi sul lavoro

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ildiha presentato questa settimana unadi legge che chiede che il 3venga celebrata la "nazionale in memoria deiper lo svolgimento della loro professione". Come si ricorda nella premessa, si tratta della stessagià scelta nel 1993 dall'assemblea generale delle Nazioni unite per istituire la 'mondiale della libertà di stampa'. In particolare nel testo si prevede che in quella data "le istituzioni statali, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni potranno promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in ...