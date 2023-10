Palmeri | «Inter dura solo un tempo Sforzo col Benfica pagato»

(Di domenica 8 ottobre 2023) L’si ferma in campionato per la seconda volta, questa volta però con un pareggio contro il Bologna. Tancredisottolinea un aspetto del match su Twitter. CALO – La squadra di Simone Inzaghi non ha giocato allo stesso livello per 90 minuti a San Siro. Tutti ne sono consapevoli, Tancredisottolinea: «L’uncontro un Bologna dal coraggio fumante. Locontro ilera ovvio che sarebbe statoalla lunga, ma l’fa cambiquando il Bologna raggiunge il 2-2 sulle poche occasioni concesse, e da lì non ne ha più»-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

In un recente post pubblicato su X il giornalista sportivo Tancrediha parlato del girone di Champions League in cui è protagonista l'ma anche il Salisburgo, attualmente una delle inseguitrici della Juventus per un posto che permetterebbe la ......amazing just amazing tifo display by Salernitana against. Just watch until the end because it's like a Melies' movie from beginning of XX century pic.twitter.com/DccZrbKxLd - Tancredi(@...

Palmeri: "Col Bologna l'Inter dura un tempo, dopo il 2-2 zero ... L'Interista

Palmeri: “L’Inter è durata solo un tempo. Ma era ovvio che dopo il Benfica…” fcinter1908

Tancredi Palmeri, inviato di SportItalia, si è soffermato su un episodio che ha caratterizzato la gara di campionato tra il Genoa e il Milan."L’Inter dura solo un tempo contro un Bologna dalle palle fumanti", commenta Tancredi Palermi, giornalista, su Twitter ...