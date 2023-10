Pagelle Frosinone-Verona | i voti ai protagonisti del match

(Di domenica 8 ottobre 2023) I top e flop e iaidelvalido per l’8ª giornata di Serie A 2023/24:Ledeideltravalido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024.(4-3-3): Turati 6; Oyono 6, Okoli 6.5, Monterisi 6.5, Marchizza 6.5; Garritano 5.5 (76? Brescianini 6), Barrenechea 6.5 (83? Bourabia sv), Mazzitelli 6 (90? st Lirola sv); Soulé 8 (90? Ibrahimovic sv), Cheddira 6, Reinier 7 (76? Romagnoli 6). All: Di Francesco 7. HELLAS(3-4-2-1): Montipò 5.5; Magnani 5.5, Coppola 5.5 (60? Faraoni 6), Amione 5; Terracciano 5, Folorunsho 6, Duda ...

Qualità in ogni zona del campo, sarà l'uomo in più di questo sorprendente. (dal 31' s.t. Romagnoli 5,5: si mette a uomo su Djuric, perde il duello aereo in occasione del gol). Soulé 8: ...Ora la pausa per le nazionali e poi arriverà ilal Dall'Ara domenica 22 di ottobre.Skorupksi 6,5: Incolpevole sui due gol, attento in tre o quattro circostanze potenzialmente ...

Serie A - Le pagelle di Roma-Frosinone 2-0: delizia Dybala, flop ... Eurosport IT

Il Frosinone gioca e spreca, la Roma segna e vince: le pagelle FrosinoneToday

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l’8ª giornata di Serie A 2023/24: pagelle Frosinone-Verona Le pagelle dei protagonisti del match tra Frosinone e Verona valido per l’8ª ...In serie A due vittorie importanti per la Lazio, che ha battuto l'Atalanta per 3-2, mentre il Frosinone ha avuto raggione del Verona. Per la Lazio hanno segnato al 5' autorete di De ...