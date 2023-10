Padre e figlio pusher | arrestati dai carabinieri nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo e suosono statidaiper detenzione di droga ai fini di spaccio. I due erano in via Paolo Borsellino, a Marano (Napoli), e il loro atteggiamento sospetto ha fatto scattare neidella sezione operativa il dubbio che non fossero lì a caso. Li hanno controllati e poi perquisiti. Avevano addosso 34 dosi di marijuana e 13 stecchette di hashish. In tasca anche 50 euro ritenuti provento illecito. Entrambi sono statiper detenzione di droga a fini di spaccio. Ilsi trova ai domiciliari in attesa di giudizio. Per il, invece, si sono aperte le porte del centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.