Padovan | «All’Inter è andata anche bene! Lautaro Martinez da espulsione»

Leggi su inter-news

(Di domenica 8 ottobre 2023)presente dagli studi di Sky Sport ha espresso la sua opinione riguardo il pareggio dell’Inter col Bologna a San Siro e un commentosu. PAREGGIO IN RIMONTA – Giancarloha parlato così tornando sugli episodi di Inter-Bologna: «L’arbitro ha graziato, perché il primo fallo era da giallo e poi ha fatto un altro fallo e quindi sarebbe stato rosso! Dico chebene». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati