Osimhen stavolta il rigore lo tira e il Napoli chiude 1-1 il primo tempo

(Di domenica 8 ottobre 2023) . Il calcio è strano, per fortuna. La Fiorentina di Italiano gioca un ottimoma bisognava aspettare l’errore di supponenza che è puntualmente arrivato. Parisi nella propria area prova a passare a Terracciano di petto,si avventa sul pallone e il portiere non può fare altro che abbatterlo. Calcio di. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E Victor va dal dischetto e segna. La Fiorentina era andata in vantaggio con Brekalo sotto le gambe di Meret. Nelè uscito Anguissa, infortunio muscolare, sostituito da Raspadori. L'articolo ilsta.

