Orsini e il tweet su Israele che fa arrabbiare anche Parenzo | «Ci vediamo in tribunale»

Leggi su open.online

(Di domenica 8 ottobre 2023) «Lo sterminio di un popolo sarà sempre possibile fino a quando ci saranno persone come Netanyahu». Parola di Alessandro, sociologo e professore associato alla LUISS, che su X (l’ex Twitter) interviene in merito agli attacchi di Hamas versodi queste ultime ore. Immediata è stata la replica del conduttore de L’Aria Che Tira, David, che si definisce «senza parole». «Cioè la colpa sarebbe di Netanyahu. È questo quello che insegna nei nostri atenei? Perché non parla dell’organizzazione terroristica di Hamas? Che vergogna. Ciinas soon as possible», commenta il giornalista. E a chi gli chiede le motivazioni dietro l’appuntamento in aulaspiega: «Lui mi ha querelato ..non vedo l’ora di poter dire davanti ad un giudice cosa penso di ...