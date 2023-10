Oroscopo Paolo Fox settimana dal 9 al 15 ottobre 2023 e classifica stelline

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 8 ottobre 2023) L'delladal 9 al 15diFox annuncia una serie di giornate interessanti per ciascun segno zodiacale. Cosa accadrà secondo le stelle? Partiamo subito segnalando il transito di Venere nella Vergine. Tale movimento il Toro a ritrovare la forza per lottare per i propri progetti, la Bilancia sarà al centro dell'attenzione e il Leone avrà delle giornate positive. In seguito amore, lavoro e fortuna conda 3 a 5 stelle.leFox dal 9 al 15: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: non trascurate l'amore a causa di certi impegni di lavoro. Con Mercurio opposto, avrete delle giornatacce in cui vi sarà difficile tirare fuori ciò che avete dentro. ...