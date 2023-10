Oroscopo dall’8 al 14 ottobre

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 8 ottobre 2023) Care lettrici e cari lettori di Velvet Gossip, un nuovo appuntamento con l’ci porta a puntare gli occhi verso il cielo e leggere le stelle. Cosa prevedono per la settimana che vaal 14? Tante sono le novità in questo cielo con un giro di boa del mese che ci porta nel periodo più bello dell’autunno. Chi continuerà ad avere Venere nel segno?– velvetgossipScopriamo cosa prevedono le stelle di questoper la settimana che vaal 142023. Segno per segno la parola agli astri! L’della settimana Iniziamo col segno dell’Ariete. Cari amici del primo segno dello zodiaco. Il cielo è ormai autunnale e anche voi vi sentite meno briosi. Probabilmente i colori grigi della stagione vi porta una lieve ...