OnePlus 11 5G | il top di gamma in ottima offerta su Amazon

Leggi su optimagazine

(Di domenica 8 ottobre 2023) Qualora foste propensi a cambiare smartphone e intenti ad acquistarne uno che vanta un ottimo rapporto qualità/prezzo, una scheda tecnica all’avanguardia e con un comparto fotografico sviluppato insieme alla collaborazione di Hasselblad di terza generazione, quest’oggi vi suggeriamo dell’sudel11 5G con uno speciale sconto dell’11%. Il device lo porterete a casa al prezzo di 819 euro (invece di 919 euro di listino), in versione europea, con due anni di garanzia e con l’opzione di colore Titan Black. Il dispositivo è venduto da terzi, ma spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata e l’eventuale reso è gratuito. Inoltre, avrete anche la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, si tratta di un’esclusiva clientiPrime valida fino all’11 ottobre 2023. ...