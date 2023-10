Oltre 700 morti e centinaia di dispersi in Israele Bombe su Gaza | quasi 413 morti tra i palestinesi

(Di domenica 8 ottobre 2023) Si aggrava di ora in ora la situazione nell’area trae il sud di. Poco fa fonti ufficiali hanno aggiornato a 700 il totale degli israeliani uccisi tra first appeared on il manifesto.

Il bilancio di quello che per molti analisti potrebbe essere l'inizio di una vera e propria guerra è al momento diisraeliani, la maggior parte civili, 2.500 feriti e 750 dispersi, molti ...08 ott 18:58i morti in Israele: 2.500 i feritiisraeliani, la maggior parte civili, sono stati uccisi dall'inizio dell'attacco a Gaza. Lo riportano i media locali secondo cui i ...

Oltre 700 i morti in Israele, 2.500 i feriti - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Oltre 700 i morti in Israele, 2.500 feriti. Anche stranieri tra i 100 ostaggi nelle mani di Hamas. ... Il Sole 24 ORE

Jerusalem Post cita 'un rapporto non ufficiale'. Hamas, ostaggi Israele in tunnel e case sicure a Gaza. Il bilancio dei morti in Israele dopo l'attacco da Gaza è salito a circa 600. 313 i morti nella ...Appassionati di “Game of Thrones” fatevi avanti! E diteci se questi luoghi russi non sono adatti a creare l’atmosfera magica del mondo ...