(Di domenica 8 ottobre 2023)Giruod è stato il protagonista assoluto di Genoa - Milan. L'attaccante francese, finito in porta al posto di Maignan, è stato decisivo per i tre punti rossoneri. E sui social i tifosi sono ...

Giruod è stato il protagonista assoluto di Genoa - Milan. L'attaccante francese, finito in porta al posto di Maignan, è stato decisivo per i tre punti rossoneri. E sui social i tifosi sono ......questo periodo, disputando una partita con mentalità e voglia di vincere', le parole di Stefano Pioli dopo la vittoria per uno a zero sul campo del Genoa con gol di Pulisic. Decisivo...

"Olivier meglio di Onana": Giroud, i meme più divertenti La Gazzetta dello Sport

Le pagelle di Giroud - Meglio da numero 1 che da 9: era più credibile immaginare vita sulla luna TUTTO mercato WEB

Genoa-Milan 0-1, decidono Pulisic e un grande intervento di Giroud portiere (dopo l'espulsione di Maignan). Inter-Bologna 2-2, Inzaghi: "Siamo arrabbiati" ...Le dichiarazioni del tecnico e dell'attaccante rossonero improvvisatosi portiere per l'espulsione di Maignan. Furibondo il presidente dei rossoblù Zangrillo.