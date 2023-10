Olga Tokarczuk | «L’illusione di innalzarsi al bene attraverso il male»

Leggi su panorama

(Di domenica 8 ottobre 2023) Nel suo I libri di Jakub, la premio Nobel polacca racconta la figura di un falso profeta e manipolatore di coscienze, protagonista di una parabola dalla gloria all’infamia. La missione che si era dato: stabilire un nuovo ordine al posto di quello costituito. Ma al prezzo di qualunque abiezione. Una vocazione distruttiva che trova somiglianze nell’attualità. La regola, oggi, è che non ci debbono essere regole. Il mantra ripetuto più o meno ovunque è che ci si debba ribellare, distruggere l’ordine costituito e ricrearne uno nuovo. Possibilmente un ordine che non sia naturale o tradizionale, ma pensato e edificato dall’ uomo in totale autonomia, facendo a meno di un creatore soprannaturale e trascendente. Si può ritenere che questa tendenza abbia origini recenti: è ciò che normalmente si chiama progressismo, ed è una forza che procede di pari passo al disincanto del mondo. L’idea ...