“Oddio | mi cade addosso” Tu sì que vales | Sabrina Ferilli | paura durante un’esibizione

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 8 ottobre 2023)davanti al pubblico di Tu sì que. Grande spettacolo ed effetto sorpresa davanti alle telecamere di successo del sabato sera italiano. Gli spettatori non credevano ai loro occhi e così anche il tavolo dei giurati. Ma a dirla per filo e per segno è stata la presidentessa di giuria,, che con la sua autenticità di sempre ha spiegato di aver passato un brutto quarto d’ora. La faccia e le espressioni dei presenti davanti allo spettacolo hanno parlato molto chiaro.sotto choc dopo l’esibizione a Tu sì que. Di puntata in puntata i colpi di scena sono all’ordine del giorno, ma nel corso dell’ultima messa in onda, gli autori della trasmissione hanno superato se stessi. Tutto ...