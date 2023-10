Nuoto | Thomas Ceccon vola in Coppa del Mondo | vittoria nei 100 sl sotto i 48” Martinenghi sesto nei 50 rana

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ladeldia Berlino procede e regala ancora soddisfazioni all’Italia.firma la sua personale doppietta: dopo il successo di venerdì nei 100 dorso piazza il carico da novanta anche nei 100 stile libero, andando a prendersi lain 47”97. Una gara da applausi per il vicentino, che partendo dalla corsia 2 passa nei primi 50 metri in 22”83 resistendo poi nella seconda vasca e battendo l’australiano Zac Incerti, secondo in 48”55, ed il trinidadiano Dylan Carter, terzo in 48”73. Prova niente male per l’azzurro, che in mattinata aveva anche nuotato nei 50 dorso qualificandosi alla finale con il terzo tempo e rinunciando poi alla finale. In gara anche Nicolò, che non riesce ad essere incisivo nei 50. ...