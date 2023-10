“Non si nascondono più” GF 2023 | i due concorrenti alla fine cedono | scatta il bacio davanti a tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 8 ottobre 2023) Grande Fratello, va in onda il primotra. Lo aspettavanoda tanto, forse troppo tempo, il primo contatto tra bocche in un’edizione del reality che per qualcuno stenta un po’ a decollare. Addirittura nei giorni scorsi si era parlato di un Alfonso Signorini “disperato” che le tenta tutte per far scoccare la scintilla tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese. Senza risultati. Per non parlare degli stessi inquilini che hanno ammesso che “non succede mai niente”. Certo non c’è solo il ‘gioco delle coppie’ all’interno delle mura della Casa, ma è chiaro che le dinamiche sentimentali sono quelle che acchiappano di più e fanno parlare il pubblico. E il fatto che molti dei gieffini siano fidanzati di certo non aiuta. Così i temi più interessanti finiscono per essere i capelli di Giselda o le strategie di Beatrice Luzzi. ...