“Non ci sono scuse” Marco Liorni | indugi rotti | per il conduttore è la resa dei conti

(Di domenica 8 ottobre 2023) Nella serata di ieriè tornata protagonisti con la seconda puntata di Tutti giocano e Reazione a Catena dedicata ai vip e in onda in prima serata su rai 1. Tra gli ospiti ecco Adriano Panatta con la moglie Anna e il fratello Claudio; Simona Izzo con le sorelle Rossella e Fiamma; Valeria Marini con la madre Gianna e il fratello Fabio. Poi l’ospitata musicale di Alex Britti e la parentesi comica a cura di Francesca Manzini. Grande protagonista è stato Adriano Panatta. >“Spettacolo indegno!”. Tu sì que vales, coppia resta nuda al centro del palco: la regia censura ma è tardi L’ex tennista ha azzeccata la parola vincente senza nemmeno chiedere il terzo elemento della catena, richiesta che avrebbe livellato il montepremi. Tante risate, insomma. E colpi di scena che hanno suscitato l’ilarità del pubblico da casa e in ...

... un provvedimento omnibus predispostoa caso nel periodo estivo, con tempi di approvazione contingentati, 60 giorni'.le parole di Usb Taxi ricordando la protesta indetta insieme ad altre ...... fondi che consentiranno al Governo anche di poter dire checitagli in Sanità per il 2024 visto che il Fondo sanitario in questo modo salirebbe, anche se solo per circa un miliardo, sopra i ...

Non sono una Santa - Report Rai Storia

Mourinho, complimento a Bergomi: "Non sono un paraculo" La Gazzetta dello Sport

Il Perugia avversario a Fermo lunedì ieri sera è sesto in classifica, imbattuto in questo campionato, ha conquistato due sole vittorie e quattro pareggi; i due successi sono arrivati di misura 1-0 in ...Manifestazioni a sostegno di Hamas e contro Israele si sono svolte in diverse città europee e non solo. Si è arrivati a scontri tra ...