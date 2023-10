Nina Zilli | “Licenziata perché incinta” La vita da mamma di Anna Blue

Leggi su dilei

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tutti noi conosciamo– al secolo Maria Chiara Fraschetta -, che non ha affatto bisogno di presentazioni. Semplicemente, una delle artiste italiane più talentuose, con una voce di una potenza davvero inaudita. Sembra impossibile che ancora oggi accadano determinati eventi, eppure succedono: nel corso di un’intervista, laha spiegato di essere stata scartata per un lavoro, quando aspettava la figlia, nata poi a Milano il 2 giugno.: “Ho perso il lavoro dopo l’annuncio della gravidanza in TV” Qualcuno ricorda probabilmente lo sketch di Fiorello e Fabrizio Biggio a Viva Rai2!. Uno sketch che, di fatto, ha messo tutti al corrente della gravidanza di...