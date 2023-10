Nina Zilli e quel lavoro perso per “colpa” di Fiorello | «Abbiamo saputo che è incinta Faremmo a meno di lei» – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 8 ottobre 2023) La cantanteha raccontato di averundopo che a Viva Rai2! è stato svelato che fosse. La vicenda risale allo scorso gennaio, come spiega lei stessa al Corriere della Sera, dopo aver partecipato al programma cone Fabrizio Biggio che «si lasciano scappare che sono». La cantante era in attesa di Anna Blue, che sarebbe poi nata a giugno a Milano: «Non lo sapeva quasi nessuno e sono rimasta male – spiega la cantante – perché avrei voluto dare io la notizia, per fortuna alai miei l’avevo annunciato. Vabbè, è passata. Non mi aspettavoche è successo dopo». Dopo infattiha ricevuto un’email: «...