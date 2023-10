Nico | il 28enne sopravvissuto a Mestre che ha perso la figlia di 17 mesi | «Perché ho paura della verità sulla strage»

(Di domenica 8 ottobre 2023) La tragedia del pullman precipitato ail 3 ottobre ha provocato 21 morti, tra cui l’autista, e 15 feriti. Si tratta di 12 adulti e tre minori: nove di loro sono in terapia intensiva, 5 nei reparti di chirurgia e 1 in pediatria.V., tedesco di 28 anni, è uscito dall’ospedale dell’Angelo dicon una ferita alla testa e diverse contusioni, oltre a dolori al braccio destro. Parlando con il CorriereSera, dichiara: «Sento di avere avuto un angelo custode che mi ha salvato la vita.è un miracolo, se ora sto parlando con lei. Ho questa ferita alla testa, molte botte e mi fa male il braccio destro. Ma almeno io sono qui…». La sua compagna Annabel, infatti, è in coma farmacologico, ricoverata nel reparto di terapia intensiva. SuaCharlotte, 17 ...

Un angelo «Sì, un angelo. Perché è un miracolo, se ora sto parlando con lei. Ho questa ferita alla testa, molte botte e mi fa male il braccio destro. Ma almeno io sono qui…».VENEZIA - Un'intera famiglia romena sterminata e due nuclei di profughi ucraini dimezzati. Ma anche una coppia tedesca sopravvissuta alla propria bimba: la piccola aveva appena un anno e mezzo ...