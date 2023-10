(Di domenica 8 ottobre 2023)deldel kibbutz Reim (presso il confine con Gaza) sono stati trovati 260"e le ricerche non si sono ancora concluse". Lo ha reso noto un portavoce della organizzazione ...

del rave party del kibbutz Reim (presso il confine con Gaza) sono stati trovati 260 cadaveri "e le ricerche non si sono ancora concluse"....provincia del Verbano - Cusio - Ossola in Piemonte,giornata di domenica 8 ottobre. Il ... Nel comune di Cannobio tre cercatori di funghi hanno richiesto l'intervento in unamolto ...

Nella zona del rave party 260 cadaveri israeliani - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Toscana, un caso di virus Chikungunya: disposta disinfestazione straordinaria nella zona Sky Tg24

Dopo il primo incontro che si è svolto nella zona sud del territorio comunale e ha creato interesse e partecipazione, arriva anche il secondo, importante appuntamento di confronto e ascolto dei citta ...Nella zona del rave party del kibbutz Reim (presso il confine con Gaza) sono stati trovati 260 cadaveri "e le ricerche non si sono ancora concluse". (ANSA) ...